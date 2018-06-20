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Таинственный НЛО сфотографировали над развалинами Ростова

Сегодня, 16:25

Вчера, 19 июня, житель Ростова-на-Дону, по его утверждению, наблюдал НЛО над городом. Он сообщил об этом в социальных сетях, а также выложил фотографии, которые, по его утверждению, подлинные.

Таинственный НЛО сфотографировали над развалинами Ростова. Объект круглой формы неподвижно висел над Парамоновскими складами. Парамоновские склады или Парамоны, как называют их ростовчане – это символ старого Ростова-на-дону. Правда вот, этот символ довольно сильно разрушен, так что если не принять какие-то меры, то вскоре не останется ничего от этих построек.

Ни ученые, ни уфологии комментариев пока не давали. Вообще, традиционная наука со скепсисом относится к подобным сообщениям.

Появление НЛО в небе над Ростовом-на-Дону – не редкость. На прошлой неделе местные жители сообщали о множестве огней в ночном небе. В прошлом, 2017 году было также несколько подобных сообщений, правда все эти появления инопланетян были тоже ночью. Сейчас же дело происходило днем.

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