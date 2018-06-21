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В Астрахани во время ЧМ сфотографировали НЛО

Сегодня, 02:45

Неизвестный мужчина сделал снимки светящихся объектов над Астраханью. Молодой человек написал, что снимки получены в Ленинском районе.

В Астрахани во время ЧМ сфотографировали НЛО. Предположений человек-инкогнито никаких не выдвигал. В сети он написал, что запечатлел неопознанный объект во временном промежутке 22:50-23:25. Молодой человек, который сфотографировал НЛО, сообщил, что к объекту хотел приблизиться самолет, но сделать этого не получилось. Мужчина отметил, что необычное явление сфотографировал во время ЧМ. В Астрахани это уже не первый случай, зафиксированный местными жителями.

Такие явления пугают людей, проживающих в городе. К слову, мужчина сделал снимки на фотоаппарат Canon 600D, который не позволяет четко сфокусироваться на объектах.

Напомним, в 2016 году астраханцы приняли авиационные мишени М6 за инопланетный корабль.

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