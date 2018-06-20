VistaNews.ru


В Тюмени 50 пациентам вернули слух

Сегодня, 15:47

Тюменские медики провели ряд уникальных слухоулучшающих операций, которые направлены на восстановление барабанных перепонок. Технологию темпанопластики специалисты освоили всего за два года.

Проблема потери слуха в следствии повреждения барабанной перепонки является одной из самых частых лор-проблем, с которым сталкивается человек. Сообщается, что выполнять операции по восстановлению слуховых функций уха научились тюменские медики из Областной клинической больницы №2. Известно, что ранее такие операции проводили только специалисты в федеральных больницах, а тюменские специалисты освоили ее выполнение за два года.

Напомним, что темпанопласмтика является хирургической реконструкцией поврежденной барабанной перепонки. Мастер-класс для врачей из Тюмени проводил ведущий отохирург Европы – Хеннингу Хойману, который владеет современной технологией восстановления барабанной перепонки.

После получения сертификата на проведение данного вида оперативного вмешательства, 50 пациентов уже получили возможность вновь слышать окружающий мир. Особенно актуальна такая возможность лечения для пациентов с хроническим гнойным отитом, когда из-за воспалительного процесса в барабанной перепонке, которая отделяет наружное ухо от среднего, образуется перфорация – отверстие. Потеря целостности перепонки у больного провоцирует стойкое снижение слуха вплоть до его полного исчезновения.

Сообщается, что для проведения операции врачи используют специальные миниатюрные инструменты и высокоточный микроскоп. Реабилитационный период у пациентов проходит быстро и без последствий.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Операции по имплантации суставов научились делать адыгейские хирурги

Тюменские врачи вырезали гигантскую опухоль у жительницы Кургана

Медики Тюмени восстанавливают зрение по новым методикам

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые...

Рекомендуем