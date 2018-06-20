В Тюмени 50 пациентам вернули слух

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Тюменские медики провели ряд уникальных слухоулучшающих операций, которые направлены на восстановление барабанных перепонок. Технологию темпанопластики специалисты освоили всего за два года.

Проблема потери слуха в следствии повреждения барабанной перепонки является одной из самых частых лор-проблем, с которым сталкивается человек. Сообщается, что выполнять операции по восстановлению слуховых функций уха научились тюменские медики из Областной клинической больницы №2. Известно, что ранее такие операции проводили только специалисты в федеральных больницах, а тюменские специалисты освоили ее выполнение за два года.

Напомним, что темпанопласмтика является хирургической реконструкцией поврежденной барабанной перепонки. Мастер-класс для врачей из Тюмени проводил ведущий отохирург Европы – Хеннингу Хойману, который владеет современной технологией восстановления барабанной перепонки.

После получения сертификата на проведение данного вида оперативного вмешательства, 50 пациентов уже получили возможность вновь слышать окружающий мир. Особенно актуальна такая возможность лечения для пациентов с хроническим гнойным отитом, когда из-за воспалительного процесса в барабанной перепонке, которая отделяет наружное ухо от среднего, образуется перфорация – отверстие. Потеря целостности перепонки у больного провоцирует стойкое снижение слуха вплоть до его полного исчезновения.

Сообщается, что для проведения операции врачи используют специальные миниатюрные инструменты и высокоточный микроскоп. Реабилитационный период у пациентов проходит быстро и без последствий.