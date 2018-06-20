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Под Саратовом ввели ограничения из-за смертельно опасного вируса

Сегодня, 15:28

Опасная инфекция может передаваться от рогатого скота к человеку.

Очаг бруцеллеза вывили под Саратовом. Ограничения в связи с этим ввели в Краснокутском районе. В частности, в период с 13 по 18 июня инфекция проявилась в селе Коммунист. Туда уже были направлены специалисты. В населённом пункте ввели ограничения из-за обнаружения бруцеллеза, направленные на локализацию опасности. Власти заявили, что предпринимают все необходимые меры для устранения угрозы. Как известно, данная инфекция передаётся человеку от крупного рогатого скота.

Ранее мы писали, что в Курской области обнаружили птичий грипп. В районе, где находится очаг распространения, расположена птицефабрика. Администрация предприятия уверяет, что принимаются все необходимые меры по противодействию появления инфекции.

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