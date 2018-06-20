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В Москве к журналистке Deutsche Welle домогались в прямом эфире

Сегодня, 15:24

Репортер спортивных новостей Колумбии Джульет Гонсалес Теран пострадала от действий футбольного болельщика. Несмотря на неприятный инцидент, журналистка не прекратила вести репортаж.

 

Во время ЧМ-2018 в Москве спортивный репортер, журналистка канала Deutsche Welle, пережила сексуальные домогательства со стороны фаната во время прямого эфира. Болельщик домогался ведущую, схватил ее за грудь, и поцеловал. Теран сохранила спокойствие во время этого неловкого события.

В Instagram пострадавшая сообщила, что не ожидала такого, ведь к эфиру она готовилась долго. По мнению Теран, в тот момент она просто не смогла дать отпор невежде.

По мнению журналистки, болельщики обязаны определять границы между домогательством и проявлением любви. Фолловеры репортера поразились ее выдержке и профессионализму. Также они назвали мужчину, который так поступил с Теран, невоспитанным.

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