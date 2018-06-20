Миронов раскрыл проблему «пенсионной реформы»

Сегодня, 15:08

Пенсионная система в России возмутительно несправедлива, а предложенная Дмитрием Медведевым «пенсионная реформа» не только угнетает существующие несправедливости, но и порождает новые.

Понятнее всех проблему «пенсионной реформы» в России раскрыл блогер Максим Миронов. В его видении скандальный закон премьер-министра можно разделить на 5 пунктов несправедливости.

Некорректное сравнение с Западом

Дабы защититься от критики граждан и прессы, правительство пошло проверенным путем – предложило сравнить ситуацию в стране с пенсионным возрастом в мировых государствах. Да, во многих странах пенсионеры работают до 65-67 лет, однако существует обратная сторона медали – средняя продолжительность жизни. Если, к примеру, в Германии люди живут до 81,1 года, то в РФ доживающие до 70 лет граждане считаются счастливчиками.

Безжалостное «кидалово»

С 2002 года в России действует накопительная пенсионная система. Граждане 1967 года рождения через 4 года (женщины) и 9 (лет) мужчины должны были выйти на пенсию. Исходя из их контракта с государством, в 55(60) они планировали получать законные выплаты за честный труд. Однако страна оставила за собой право в одностороннем порядке пересмотреть контракт, как бы заявив: деньги ты не получишь, работай дальше.

Граждане «первого сорта» - в шоколаде, «второго» - в дерьме

Несправедливость российской пенсионной системы подразумевает выплату пенсий в сравнительно колоссальном размере для мало работающих граждан (в основном, силовики), и нищебродском для «рядовых» трудяг.

Текущие выплаты способны обеспечить пенсию

На втором месте, после сравнения России с Западом, у правительства стоит прием откровенной лжи. Медведев и коллеги уверяют, текущих пенсионных выплат недостаточно для обеспечения пенсий, поэтому возраст нужно повышать, иначе система столкнется с крахом. Здесь разобраться поможет простая арифметика. Россиянин с зарплатой в размере 41,6 тыс. рублей, проработавший с 22 до 60 лет и отдававший государству 22% дохода, должен накопить 5,07 млн рублей. Этой суммы достаточно, чтобы на протяжении 19 лет выплачивать 24 тыс. рублей ежемесячных пенсий.

Гражданам, старше 55 лет, нереально найти работу

Заходим на любой сайт вакансий, смотрим на возрастные ограничения и видим, что работники, старше 45 лет никому не нужны. В данном случае остается только торговля на улице или место у супермаркета со стаканчиком в руке.