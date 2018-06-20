VistaNews.ru


Эксперты оценили уровень цифровой грамотности россиян

Сегодня, 15:01

Граждане России традиционно легкомысленны, когда дело доходит до кибербезопасности.

Уровень цифровой грамотности россиян оценили аналитики Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Они подсчитали, сколько граждан хорошо ориентируются в медиапространстве. В частности, удалось выяснить, что индекс цифровой грамотности российских граждан составляет 52%. То есть обознанность в вопросах цифровых технологий демонстрирует лишь половина граждан. Это достаточно низкий показатель. Отдельно на это влияет низкая защищённость в сфере кибербезопасности. Россияне часто пренебрегают базовыми мерами защиты, из-за чего постоянно становятся жертвами хакеров. Достаточно большая доля атак приходится на Россию именно по этой причине. Кроме того, аналитики отмечают, что российские граждане плохо разбираются гаджетах и источниках получения информации через электронные СМИ. В то же время россияне демонстрируют достаточно неплохие навыки владения компьютерной техникой.

Ранее учёные объяснили, почему люди так любят «теории заговора».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Аналитики: Россияне могли потерять 55 млрд рублей при переходе с ПФР на НПФ

Опрос: 60% россиян больше не ощущают кризиса в стране

В России уровень безработицы может составить 5,1% по итогам года

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые...

Рекомендуем