Эксперты оценили уровень цифровой грамотности россиян

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Граждане России традиционно легкомысленны, когда дело доходит до кибербезопасности.

Уровень цифровой грамотности россиян оценили аналитики Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Они подсчитали, сколько граждан хорошо ориентируются в медиапространстве. В частности, удалось выяснить, что индекс цифровой грамотности российских граждан составляет 52%. То есть обознанность в вопросах цифровых технологий демонстрирует лишь половина граждан. Это достаточно низкий показатель. Отдельно на это влияет низкая защищённость в сфере кибербезопасности. Россияне часто пренебрегают базовыми мерами защиты, из-за чего постоянно становятся жертвами хакеров. Достаточно большая доля атак приходится на Россию именно по этой причине. Кроме того, аналитики отмечают, что российские граждане плохо разбираются гаджетах и источниках получения информации через электронные СМИ. В то же время россияне демонстрируют достаточно неплохие навыки владения компьютерной техникой.

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