Клиенты местного такси в Краснодаре предлагают интим-услуги вместо денег

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Водитель местного таксопарка поделился в социальной сети «ВКонтакте» скриншотом того, какие необычные заказы им приходят.

В графе, где пользователи могут оставлять свои пожелания по поводу поездки, какой-то молодой человек указал, что расплатиться с любым водителем, который возьмёт заказ, минетом. Работники местной службы такси отмечают, что это не первая попытка клиентов предложить интим-услуги вместо денег за проезд. Однако водители не уточнили, что делают с темы, что хочет проехаться «зайцем».

Одни пользователи шутят, что Краснодар всё больше походит на Москву с её «свободными нравами», другие объясняют недовольство автора поста тем, что заказ пришёл женщине.