В Госдуме поддержали идею признания игромании болезнью

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Решение ВОЗ позволит системно подходить к решению данной проблемы.

В Госдуме прокомментировали решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) причислить к числу заболеваний игроманию. Замглавы профильного комитета Леонид Огуль заявил, что это позволит исследовать данный недуг и начать поиск препаратов и эффективных методик лечения.

С решением коллег из ВОЗ депутат согласился. Также парламентарий порекомендовал россиянам воздержаться от злоупотребления соцсеятми и серфингом в сети Интернет. Отдельно Огуль обратил внимание на вовлечённость детей в данные процессы. По мнению народного избранника, российским родителям следует больше внимания уделять здоровью ребёнка, в том числе и в плане контроля пребывания его за монитором компьютера.

Ранее психологи выделили три типа людей с зависимостью от селфи. Специалисты уверены, что такие люди разделяются в зависимости от целей, которые преследуют.