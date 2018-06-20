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Эксперт: Люди успокаивают себя наличием пришельцев в мире

Сегодня, 14:29

Бытовые проблемы и непонимание процессов, происходящих в мире, подталкивают многих к конспирологии.

Сегодня много источников сообщают о том, что пришельцы практически живут среди нас и проводят опыты над людьми. Несмотря на то, что доказательства существованию инопланетного разума достаточно туманны, часто люди готовы верить совершенно непроверенной информации, а в некоторых случаях доверять данным, который представляет собой весьма спорные утверждения. Какова причина повальной популярности теорий НЛО попытался рассказать эксперт в данной области Рис Гудолл.

Он объяснил, что многие факты действительно имеют право на то, чтобы обсуждаться в широких массах, поскольку поднимают достаточно серьёзные темы и имеют под собой хоть какие-то доказательства . В то же время сегодня люди готовы верить во что угодно, лишь бы занять свою голову отвлечёнными мыслями. Это, по мнению эксперта, происходит потому, что они отягощены повседневными заботами.

Некоторые из них страдают от постоянных неудач и пытаются объяснить их с точки зрения конспирологии. Гудолл утверждают, что человеческая психология устроена таким образом, что при постоянном наличии стрессовых ситуаций человек ищет выход в каких-либо размышлениях на темы, которые напрямую его никак не касаются. Таким образом люди успокаивают себя, в том числе и наличием пришельцев.

Ранее ученые рассказали о людях, верящих в конспирологию. Выяснилось, что большинство из них считают, что хорошо разбираются в политике.

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