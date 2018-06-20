VistaNews.ru


Forbes: Стоимость самолёта семьи Шувалова – 70 млн долларов

Сегодня, 13:06

Не успел затихнуть скандал, связанный с тем, что жена Шувалова летает на личном самолёте по всему миру, вывозя на собачьи выставки своих питомцев, разгорелся следующий. Стала известна стоимость нового самолёта этой семьи.

Сведения предоставил Forbes. Согласно обнародованным данным, стоимость нового самолёта семьи Шувалова – 70 млн долларов. Это дальнемагистральный бизнесджет Golfstream G650, очень популярный у мировых богачей.

Forbes опирается на данные, предоставленные Директоратом гражданской авиации Люксембурга. Согласно им, Golfstream G650, обладающий номером LX-MOW, зарегистрирован на компанию Antitude X3.

Она находится на Бермудах. Ранее именно на неё был зарегистрирован предыдущий бизнесджет семьи Шувалова. В 2016 году сообщалось, что компания принадлежит Шуваловым.

Стоимость Golfstream G650, без учёта «особых пожеланий клиента», составляет 70 млн долларов.

Представитель Шувалова не стал комментировать поступившую информацию. Forbes утверждает, что этот Golfstream G650 принадлежит именно семье Шувалова. Возможно, он напрямую не является его собственностью, но эксплуатируется лишь в его интересах.

Игорь Шувалов ранее был вице-премьером РФ, а сейчас возглавляет ВЭБ. Ни в одной из его деклараций наличие в собственности самолёта не отражено.

На предыдущем бизнесджете, по утверждению Навального, жена Шувалова развозила своих собачек корги.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Forbes опубликовал ТОП самых богатых владельцев криптовалют

Британцы проверят законность покупки двух квартир в Лондоне Шувалова

Россия и Китай согласовали общий вид российско-китайского самолета CR929

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

"Я дрожал": Уфолог рассказал, как его похитил инопланетянин

Пришелец с красными свирепыми глазами и крыльями набросился на британца. Сервис...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

Рекомендуем