Forbes: Стоимость самолёта семьи Шувалова – 70 млн долларов

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Не успел затихнуть скандал, связанный с тем, что жена Шувалова летает на личном самолёте по всему миру, вывозя на собачьи выставки своих питомцев, разгорелся следующий. Стала известна стоимость нового самолёта этой семьи.

Сведения предоставил Forbes. Согласно обнародованным данным, стоимость нового самолёта семьи Шувалова – 70 млн долларов. Это дальнемагистральный бизнесджет Golfstream G650, очень популярный у мировых богачей.

Forbes опирается на данные, предоставленные Директоратом гражданской авиации Люксембурга. Согласно им, Golfstream G650, обладающий номером LX-MOW, зарегистрирован на компанию Antitude X3.

Она находится на Бермудах. Ранее именно на неё был зарегистрирован предыдущий бизнесджет семьи Шувалова. В 2016 году сообщалось, что компания принадлежит Шуваловым.

Стоимость Golfstream G650, без учёта «особых пожеланий клиента», составляет 70 млн долларов.

Представитель Шувалова не стал комментировать поступившую информацию. Forbes утверждает, что этот Golfstream G650 принадлежит именно семье Шувалова. Возможно, он напрямую не является его собственностью, но эксплуатируется лишь в его интересах.

Игорь Шувалов ранее был вице-премьером РФ, а сейчас возглавляет ВЭБ. Ни в одной из его деклараций наличие в собственности самолёта не отражено.

На предыдущем бизнесджете, по утверждению Навального, жена Шувалова развозила своих собачек корги.