В Ижевске темой «Прогулки с врачом» станет идеальная фигура

Сегодня, 11:55

Медицинская проблематика всегда интересна прекрасному полу. В особенности, если она касается возможности достижения совершенных форм.

В Ижевске 22 июня проведут очередную акцию «Прогулки с врачом». Её основной темой станет идеальная фигура. Сообщение сделано пресс-службой городской администрации.

Гостем акции станет врач-эндокринолог. Он проинформирует, как можно бороться с излишним весом. Каковы причины и последствия ожирения. Специалист на «Прогулке с врачом» в Ижевске расскажет, какие методы по снижению веса работают реально, а какие, либо обман, либо вред для организма.

Все, пожелавшие посетить акцию, смогут провести измерения своего веса, окружности талии и рассчитать индекс массы тела.

Помимо того, можно получить индивидуальную рекомендацию. Также будут распространяться информационные материалы, касающиеся здорового образа жизни, рационального питания и того, какой оптимальной должна быть двигательная активность.

За лекцией последует физкульт-разминка и проведение оздоровительной ходьбы по аллеям парка имени Кирова. Предусматривается также посещение зоопарка.

На «Прогулки с врачом» предлагается одеть спортивную одежду и удобную обувь.

Мероприятие бесплатно. Место сбора – фигура волка в зоопарке. Там всех желающих ожидают в 9-30.