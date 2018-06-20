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В Роскачестве назвали характеристики лучшего матраса России

Сегодня, 11:50

Инспекция 20 популярных марок завершилась провалом для зарубежных известных производителей.

В Роскачестве провели оценку существующих моделей матрасов. Назвали характеристики и лучшего матраса России, среди IKEA, Vegas, Орматек, Релакс, Askona, Hoff и других. Главными достоинствами при вцыборе нового матраца должны стать: двухсторонняя модификация, независимый блок пружин (менее 250 на 1 м²), дополнительный настилочный слой с покрытием «зима-лето». Толщиной посадочного слоя стоит выбрать отметку 30 мм, наполнитель кокосовая койра или пенополиуретан.

Также не обойтись и без наличия вентиляционных отверстии и ручек. Также обратили внимание специалисты на особый уход за этой габаритной вещью. Не лишним будет смена матраса после истечения его срока годности. Не стоит передавать такие вещи по наследству, поскольку ткань и слои накапливают не только пыль, но и патогенные микроорганизмы.

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