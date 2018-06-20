В Свердловской области в 2017 году до пенсии не дожили 14 тысяч человек

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Каждый четвёртый человек в регионе умирает в трудоспособном возрасте.

Почти 14 тысяч человек в Свердловской области не дожили до пенсии в 2017 году. Соответствующие данные публикует Свердловскстат. Отмечается, что данном случае доля мужчин просто колоссальная. В трудоспособном возрасте скончались 10 894 мужчины. В то же время количество умерших женщин составляет 2 878 человек. Всего людей, не доживших до достижения пенсионного возраста в регионе насчитывается 24% от общего числа смертей. То есть каждый четвёртый свердловчанин умирает в трудоспособном возрасте. В ведомстве также подсчитали, что если бы пенсионный возраст подняли уже в 2017 году, что таковых было бы намного больше. Цифра в почти 14 тысяч человек увеличилась бы на 2,8 тысячи.

Как известно, российское общество крайне негативно восприняло инициативу правительства о повышении пенсионного возраста в России. Петицию об отмене данного закона подписали более миллиона человек. Оппозиция уже анонсировала митинги по всей стране по этому случаю.

Между тем, многие считают, что российские пенсионеры не встанут под знамёна сегодняшних оппозиционеров. В частности, писатель Эдурад Лимонов уверен, пожилые россияне «накостыляют» Алексею Навальному на митинге 1 июля.