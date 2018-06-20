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Бездетная Миро рассказала, как стать хорошей матерью

Сегодня, 10:38

Блогер из корыстных побуждений затронула важную для своей целевой аудитории тему.

Скандальный лидер мнений Лена Миро любит шокировать общественность эпатажными высказываниями о знаменитостях, а также поднимать в несвойственной для большинства блогеров манере остросоциальные темы. Так произошло и в этот раз, когда она решила научить современных молодых мам, как стать хорошим родителем. Бездетная женщина призналась, что сама является идеологом «чайлдфри» из-за того, что знает, что не сможет стать хорошей матерью, но при этом блогер не смогла упустить возможности поучить своих подписчиков, как правильно воспитывать своих отпрысков.

Миро пишет, что «прозрение» на неё снизошло после того, как она пообщалась со своей подругой. Та хочет, чтобы её дочь в будущем стала бухгалтером, однако лидер мнений, считает, что это испортит жизнь девочке, поскольку мать навязывает ей «профессию прошлого». И здесь многим поклонникам творчества Миро стало понятно, какова была истинная цель очередного опуса известной скандалистки.

Выяснилось, что она затронула важную для своей целевой аудитории тему исключительно из корыстных побуждений. Приведя читателей своего опуса к катарсису, блогер несколько раз упомянула название известного образовательного учреждения для детей, которое, по её словам, является «лучшим способом рассказать ребёнку о будущем».

Ранее мы писали, что Лена Миро рассказала своим подписчикам, как не быть «селом».

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