Эксперт объяснила природу старения тела

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Молодость «тает» с каждой выпитой чашкой кофе, выкуренной сигаретой, каждым стрессом и эмоциональным расстройством.

Сохранение молодости было актуальным вопросом во все времена. Несмотря на прогресс в области фармацевтики, медицины и высоких технологий, «лекарство от старости» до сих пор найти никто не смог.

Между тем, точатся споры относительно того, что же есть на самом деле это злополучное «старение тела». Ответ на данный вопрос попыталась дать эксперт по живому питанию Людмила Есина. Она объяснила природу данного процесса, отметив, что «бомбу замедленного действия» под свою молодость человек самостоятельно закладывает каждый день.

В частности, огромную роль в этом играют шлаки и токсины, кислоты, которые загрязняют организм с вредной пищей. Старение происходит по причине того, что человек истощает свой минеральный запас, который необходим для нейтрализации тех самых вредных веществ.

С каждой выпитой чашкой кофе, съеденными ложкой сахара и консервантов, выкуренной сигаретой, с каждым стрессом, эмоциональным расстройством человек приближает себя к преждевременному старению. Всех этих факторов в жизни современных людей стало так много, что уже к 30 годам нередко многие ощущают серьёзные проблемы со здоровьем, а до пенсии доживают далеко не все. Предотвратить это можно кардинально сменив образ жизни, уверенна эксперт. Употребление зелени, домашних овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами способствует очищению организма, отказ от сахара, соли и кислот в больших объёмах, вредных привычек способен нормализовать работу организма.

Ранее мы писали, что учёные разработали «таблетку от старости». Препарат успешно прошёл испытания.