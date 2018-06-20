Эксперты: В учебниках истории будут изменения

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«Белые пятна» истории России постепенно исчезают в результате проведения различных научных исследований. Для изучения достоверных исторических фактов подрастающим поколением, принято решение о внесении изменений в образовательные стандарты по данному предмету.

Проводился круглый стол по проблеме качества преподносимой школьникам информации на уроках истории. Его участниками стали эксперты, педагоги и ученые, которые объединили свои знания и пришли к выводу, что образовательные стандарты по данному предмету устарели и требуют изменений.

Так, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что на данный момент идет подготовка единой концептуальной основы для предмета «История», в которую будут включены элементы воспитания, основы гражданственности и патриотизма. Также в новую программу внесут дополнительные, ранее неизвестные факту истории, которые помогут школьникам осознать полноту развития нашей страны.

После разработки и утверждения новой концепции будут изданы новые учебники по этому предмету. Уже известно, что в них специалисты ушли от советской интерпретации революции 1917 года, когда присутствовало разделение «на белых и красных», а также особый раздел будет уделен Крыму. В новых учебниках акцент будет делаться на важных событиях, которые показывают мощь и силу России.