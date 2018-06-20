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Кировчанка отметила победу российских футболистом развратным танцем на авто

Сегодня, 08:54

Разгромная победа российских футболистов в первом матче воодушевила многих болельщиков, которые не стеснялись в проявлении своей радости. В Кирове девушка организовала целое шоу для болельщиков.

В Кирове на проспекте Строителей на стоянке около клуба «Аура» футбольные фанаты отмечали победу российской сборной в первом матче ЧМ.

Особенно приятно было видеть в числе заядлых фанаток девушек, некоторые из которых не стеснялись в выражении своих эмоций.

Так, девушка по имени Лена в состоянии сильного алкогольного опьянения устроила танцы на крыше одного из автомобилей. Пикантности ситуации добавляло то, что ее телодвижения были довольно откровенными, да еще и с элементами стриптиза.

Собравшиеся поддерживали такой зажигательный танец, а проезжающие мимо транспортные средства сигналили и выкрикивали одобрительные возгласы.

Позднее к танцовщице присоединился и партнер, после чего действо переместилось на землю. Парень показал не плохую технику брейкданса, после чего все желающие стали выходить в круг и показывать свои способности. Мужчины, которые были в толпе, начали приставать к девушке, которая и организовала такое шоу, чем закончился для нее вечер неизвестно.

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