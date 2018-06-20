263 столичных учителя получили гранты за создание контента для МЭШ

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Депобразования города Москвы 14 июня организовал селекторное совещание. Оно отметилось вручением премий от столичной мэрии местным учителям. Гранты предназначены для поддержки педагогов, деятельно участвующих в развитии проекта «Московская электронная школа» (МЭШ).

Об этом информирует портал Москва News.

На сей момент уже 263 учителя получили грантовую поддержку. Многие из них добились такого успеха не впервые — всего мэрией было вручено 303 премии. Лидирует Мария Тюляева. Преподавательница из ш. №1253 получила четыре гранта. Три гранта у Елены Кантемировой — учительницы начальных классов в ш. №1579.

Выступая перед педагогами, глава московского Депобразования Исаак Калина высказал им слова благодарности за деятельное участие в развитии МЭШ. Управленец подчеркнул, что их разработки оказывают неоценимую помощь большинству столичных учителей.