Курский эндокринолог поставила «диагнозы» героиням известных шедевров

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Натурщицы Рафаэля и Беллини были при смерти, а Мона Лиза (Джоконда) имела проблемы с щитовидной железой.

Курский эндокринолог Лариса Жукова раскрыла секреты некоторых героинь популярных картин. Врач поставила «диагнозы» героиням Рафаэля и Беллини. Известно, что Леонардо да Винчи сотворил Джоконду в 1500-х годах. Результат красоты женщины до сих пор вызывает интерес, и восхищенные взгляды не дают этому полотну пылиться в темной комнате. Интересные детали известных шедевров раскрыли для специалиста «подводные камни» состояния здоровья натурщиц.

«Толстоватая шея с зобом, странный блеск глаз - первые признаки заболевания щитовидной железы. Оказывается, этим недугом женщины страдали во все времена», - сообщила врач.

Если брать во внимание Российскую Федерацию, то показатели держатся в пределах нормы. Но в эпохе Возрождения уровень заболеваемости щитовидной железы был намного выше.

«Сейчас все стараются больше заработать. Это уменьшает резерв свободного времени, который человек может потратить на собственное здоровье. Но как быть? Надо полюбить себя любимого», - сообщила профессор.

Причиной наличия у натурщиц некоторых «отклонений» во внешнем виде стали признаки блеска в глазах и выработки тиреоидных гормонов. Болезни во все века были и остаются спутниками человека. Сегодня медицина шагнула далеко вперед.