Курский эндокринолог поставила «диагнозы» героиням известных шедевров

Натурщицы Рафаэля и Беллини были при смерти, а Мона Лиза (Джоконда) имела проблемы с щитовидной железой.
Курский эндокринолог Лариса Жукова раскрыла секреты некоторых героинь популярных картин. Врач поставила «диагнозы» героиням Рафаэля и Беллини. Известно, что Леонардо да Винчи сотворил Джоконду в 1500-х годах. Результат красоты женщины до сих пор вызывает интерес, и восхищенные взгляды не дают этому полотну пылиться в темной комнате. Интересные детали известных шедевров раскрыли для специалиста «подводные камни» состояния здоровья натурщиц.
Если брать во внимание Российскую Федерацию, то показатели держатся в пределах нормы. Но в эпохе Возрождения уровень заболеваемости щитовидной железы был намного выше.
Причиной наличия у натурщиц некоторых «отклонений» во внешнем виде стали признаки блеска в глазах и выработки тиреоидных гормонов. Болезни во все века были и остаются спутниками человека. Сегодня медицина шагнула далеко вперед.