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Доблестные работники будут бдеть матч сборных России и Египта 19 июня в 21:00 мск.

«Водоканал» Петербурга спасёт от потопа футболистов сборных России-Египта, если ситуация с прогнозом главного синоптика Питера сбудется. На своей странице в социальной сети Facebook главный синоптик Александр Колесов написал, что дождь подходит.

«Уже сам себе не верю, а то все время мимо, да мимо. Наконец польет все», - подкрепил главный синоптик свои слова, прикрепив фотографию с космического пространства.

Сегодня из-за этого прогноза администрация «Водоканала» Петербурга решила продолжить усиленное патрулирование на стадионе в Санкт-Петербурге. С 18:00 до 22:00 мск будет выделено шесть дополнительных бригад.

Также Колесов отметил, что «май 2018 года в Санкт-Петербурге стал самым теплым за последние сто лет, перекрыв рекордный 2016 год». Болельщики уже готовы поддерживать свою любимую команду на поле, несмотря на возможную непогоду. Если Россия возьмет больше очков, то сборная попадет в следующий этап и может подарить своим фанатам радость ощущения победы в таком важном соревновании.