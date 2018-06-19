«Синтоловый пенис»: Москвича госпитализировали после попытки увеличить член вазелином

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Предсмертное состояние стало результатом неудачной попытки увеличить свое достоинство, используя стеклянные шарики.

Сеть переполнена роликами с мастер-классами на любые темы и в любых направлениях, начиная от кулинарии, а заканчивая вопросами сексуального мастерства по Камасутре. Продолжая тему «об этом», молодой мужчина увлеченно перешел от статей к «обучающему» видео. После просмотра твердо решил, что ничего непонятного нет и все, что показали в материале, реально повторить самому. Мужчина самостоятельно решил увеличить себе пенис, не выходя из дома.

"Синтоловый пенис" получился после того, как он разрезал себе часть детородного органа. Вставил стеклянные шарики и заклеил все медлентой и мазал вазелином. В итоге, в самый ответственный момент слияния с партнёршей "синтоловый пенис" подвел хирурга-самоучку. С большой кровопотерей москвича госпитализировали после попытки увеличить член.