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Полуголая танцовщица исполнила тверк на набережной Сочи

Сегодня, 18:28

Известная челябинская танцовщица Анастасия Малышева отправилась на отдых в Сочи на побережье Черного моря, где сейчас проходит Мундиаль. Оттуда блогер поделилась со своими подписчиками новыми роликами.

В этом курортном городе известная исполнительница тверка решила снять на видео свой зажигательный танец. Вначале полуголая танцовщица продемонстрировала публике настоящий «попотряс» на одной из набережных Сочи. Не стесняясь окружающих, одетая только в купальник девушка энергично двигалась под музыку.

В следующем видео, 20-летняя Анастасия в коротких шортах исполняет танец на фоне гор, а затем следует продолжение возле отеля.

20-летняя девушка приобрела известность благодаря своим роликам в Instagram, в которых она танцует, как правило, одетая в очень откровенные обтягивающие наряды. Да и сами танцы тоже производят на зрителей сильное впечатление.

За несколько дней видеоролики о том, как девушка исполнила тверк на набережной и в других локациях, собрали полмиллиона просмотров. У многих поклонников движения и пластика Анастасии вызвали восторг, но без критики тоже не обошлось. По мнению некоторых возмущенных подписчиков: «Трясти ягодицами - это не такой уж и танец! Выглядит развратно и вульгарно».

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