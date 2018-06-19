Волгоградцы сочли цены на Фанфесте FIFA приемлемыми

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На фанфесте FIFA организовали множество фудкортов, благодаря которым болельщики могут подкрепиться. Жители Волгограда считают, что для иностранных гостей эти цены оправданы.

Правда, многим волгоградцам все же не по карману бургер стомостью 280 рублей и пряник за 200. Местные предпочли питаться в других местах, хотя цены на Фанфесте FIFA для иностранцев сочли приемлемыми.

Погодные условия не позволяют болельщикам долго находиться без прохладительных напитков, а проносить такие вещи извне запрещено правилами Фанфеста. Спонсоры мероприятия буквально «вынуждают» людей такими органичениями покупать свои товары. К примеру, стоимость воды объемом 0,5 л составляет 80 рублей. В целом, цены на еду варьируются от 50 до 300 рублей.

Алкогольные напитки – самая дорогая категория меню. Это и вызвало волну недовольсвия у местных жителей, поскольку банка пива «Bud» объемом в 0,45 л стоит 200 рублей. Единственная альтернатива «Bud» - это пиво «Клинское», стоимостью 150 рублей.