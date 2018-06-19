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Антисанитария на рынке «Чайка» шокировала жителей Севастополя

Сегодня, 18:01

Горожане надеются, что новый собственник торговой площадки наконец наведёт здесь порядок.

Жителей Севастополя продолжает пугать антисанитария на местных продуктовых рынках. В частности, на рынке «Чайка», где горожане каждый день наблюдают вопиющие нарушения. Очевидцы утверждают, что торговцы размещают продукцию часто просто на земле. В итоге людям приходится покупать мясные и молочные продукты, овощи и фрукты с пылью, а иногда даже с кусками грязи.

При этом продавцов нисколько не смущает, что в шаговой доступности находятся свалки, от которых идёт неприятный запах на десятки метров. В жаркую погоду над рыбой и мясом, которыми торгуют здесь, скапливаются мухи и всякого рода насекомые. Люди опасаются, что те станут опасными переносчиками инфекций. В то же время администрации рынка «Чайка» до этого всего попросту нет дела. Жители Севастополя надеются, что ситуация изменится в лучшую сторону, когда сменится собственник торговой площадки.

Ранее мы писали, что в Кировской области дети из детсада заболели сальмонеллезом. В учреждении выявили нарушения санитарных норм.

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