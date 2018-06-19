Шойгу проверит военный технополис на берегу Черного моря

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Глава Минобороны Сергей Шойгу сегодня, 19 июня, прибыл с визитом в войска Южного военного округа. Шойгу намерен проверить, как продвигается строительство инновационного технополиса (ВИТ) «ЭРА».

Российским военным ведомством ведется строительство высокоразвитой технологической зоны для создания на ее территории современнейших прорывных военных технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Цель технополиса - работать над обеспечением военно-производственного задела при создании новейших образцов военной техники, сокращением сроков производства нового вооружения и технологий для его создания. Шойгу в ходе своего визита проверит военный технополис на берегу Черного моря.

ВИТ «ЭРА» в Анапе строится по поручению президента России Владимира Путина. Комплекс расположен на черноморском побережье на площади в 17 гектаров. Он объединяет в себе научную и образовательную миссии. В одном месте можно будет заниматься исследованием и созданием новых образцов для оборонного комплекса.

Позаботятся и о житейских буднях для сотрудников «Эры». Будут обеспечены прекрасные бытовые условия. Замечательные квартиры, детские учебно-воспитательные учреждения появятся на территории комплекса.