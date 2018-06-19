Абрамович отвёз 30 детей-инвалидов из Израиля на ЧМ-2018

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Владелец футбольного клуба «Челси» потратил несколько миллионов из собственного кармана, чтобы оплатить ребятам отели и питание в течение недельного пребывания на спортивном мероприятии.

51-летний миллиардер Роман Абрамович пожертвовал шестизначную сумму израильскому благотворительному фонду Fulfilling Dreams. Он, по сути, отвёз больных детей-инвалидов из Израиля в Россию на ЧМ-2018 по футболу.

Деньги миллиардера и пожертвования из других стран позволили фонду оплатить питание и отели всем 30 ребятам. В итоге, группа из 68 человек, включая родителей и опекунов детей, посмотрит три матча Чемпионата мира. Они уже побывали на встречи Германии с Мексикой, а также ещё увидят матч Польша-Сенегал и Португалия-Марокко.

9-летняя Полина, страдающая церебральным параличом, рассказала, что поездка – лучшее время её жизни, ведь она очень любит футбол. 20-летний Зидан Абу, тоже с церебральным параличом, заявил, что всё ещё не может поверить в исполнение его главной мечты. По словам парня, люди часто фотографируются с ним и относятся так, словно он знаменитость.

Кстати Роман Абрамович уже в третий раз помогает израильскому фонду. Он уже переводил деньги для поездки на ЧМ-2014 и на Евро-2016.