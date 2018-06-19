В Челябинске откроют кабинет бесплатного тестирования на ВИЧ

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Все желающие смогут здесь провериться на опасный вирус на условиях полной анонимности.

Кабинет бесплатного тестирования на ВИЧ откроют в Челябинске в ближайшее время. Известно, что он появится на базе городской клинической поликлиники №8. Администрация заведения гарантирует пациентам полную анонимность. Отмечается, что предварительная запись на приём здесь совершенно не нужна, а сама проверка займёт несколько минут.

Врачи подчёркивают, что узнать результаты можно будет по специальному номерку, который знают только те, кто приходит проверяться. Специалисты призывают население активно приходить в поликлинику, чтобы узнать, нет ли у них опасного заболевания .

Ранее мы писали, что ВИЧ-инфицированный мужчина заразил 200 партнерш. Злоумышленник знал о том, что у него опасный диагноз, но намеренно не сообщал о нём своим девушкам, при этом даже не пользовался средствами контрацепции.