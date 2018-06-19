«Бургер Кинг» планирует заплатить девушкам, забеременевшим от звезд мирового футбола

Сегодня, 16:38

Сеть «Бургер Кинг» решила провести необычную акцию. Будущие мамы смогут получить 3 млн рублей и будут обеспечены пожизненным запасом вопперов.

Сообщение, которое появилось в официальной группе ООО «Бургер Рус» в социальной сети, удивило многих обывателей интернет-ресурса. «Бургер Рус» предлагает российским девушкам забеременеть от звезд мирового футбола, чтобы улучшить данные национальной сборной на несколько поколений. В результате этого девушкам заплатят по 3 млн рублей и обеспечат вопперами.

Юристы объясняют, что данное заявление не имеет юридической силы из-за ряда неточных формулировок и препятствий в организации акции. Матери, родившей ребенка от футболиста мирового масштаба, вряд ли представится возможность доказать отцовство звездного отца.

Такое предложение от сети поступило после заявления россиянок о том, что им нравятся иностранные спортсмены.

Напомним, «Бургер Рус» хотели отправить своего представителя на выборы президента России.