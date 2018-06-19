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В Воронеже сняли на видео подозрительных воров песка с детской площадки

Сегодня, 14:59

Ролик отчетливо показал полиции, кого ожидает тюремное заключение на срок до 3 лет.

В Воронеже сняли на видео подозрительных воров песка с детской площадки. Видео появилось в социальной сети «ВКонтакте». Женщина сообщила, что любители наживы не остановились перед смирно играющими малышами и их родителями. Примечательно, что побороться за «детский» песок не решились и очевидцы.

В Воронеже такой вопиющий случай хамства заметили впервые, но подобные проделки, по мнению людей, должен быть оценены по закону, а виновные пусть несут наказание. В противном случае, этот факт станет нормой, а воровство в местах массового скопления людей будет обычным делом для бесстыдников. Камера сняла ролик возле многоэтажного дома № 233/17 на улице 9 Января. Видео опубликовали 18 июня в паблике «Микрорайон Новый Бомбей». На кадрах видно, как трое мужчин лопатами собирают песок в тачки. Также есть вероятность, что воров поймают.

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