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Фонд «Дедморозим» получил миллион рублей от семьи из Перми

Сегодня, 14:48

Благотворительный фонд «Дедморозим» помогает огромному количеству людей по всей России, которые нуждаются в поддержке. Так, при их содействии был куплен транспорт, который необходим для поездок к детям со смертельно опасными заболеваниями.

Организаторы и волонтеры благотворительного фонда «Дедморозим» всегда благодарны любой помощи и поддержке, которая приходит от меценатов. Так, одна из семей приняла решение о пожертвовании фонду одного миллиона рублей. Такой вклад фонд получил от семьи из Перми.

Руководство «Дедморозим» сообщило, что за данные средства был приобретен микроавтобус, который необходим для волонтеров и медиков организации. Теперь на нем они смогут беспрепятственно выезжать на помощь к больным детям и детям-сиротам в любую точку региона, а также расширить географию своих подопечных. Также сообщается, что дилер предоставил скидку на авто в размере 20%, а еще добавил комплект зимней резины.

Вместе с волонтерами к подопечным фонда выезжают и узкие специалисты – реабилитологи, психологи, которые помогают инвалидам и сиротам приспособиться к ситуации и найти себя в таких нелегких условиях. Дети, которым помогают сотрудники фонда, уже прозвали новый автобус – «Чудомобиль».

Волонтеры планируют разукрасить автобус в яркие цвета и нанести на него символику организации.

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