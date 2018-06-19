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Жители Салехарда в шоке от стоимости «Даров Кубани»

Сегодня, 13:52

Экопродукты родной земли оценили втридорога, «хлеб из русской печи» продают за 1650 рублей.

Люди из Салехарда в шоке от стоимости «Даров Кубани». В одной из «экологических лавок» цены зашкаливают в несколько раз. Примечательно, что килограмм картофеля стоит 450 рублей, творог – 650 рублей, а сметана обойдется в 850 рублей. Цены на овощи завышены в 10 раз. Скачек цен ошеломил покупателей, они даже обратились к власти с просьбой провести меры реагирования на поведения частного предпринимателя и скорректировать цены.

«Это как надо выращивать пшеницу, чтобы буханка хлеба стояла 1650 рублей? Не понимаю!» - говорят покупатели.

Жители Салехарда возмущены заоблачными ценами на продукты в одном из магазинов, торгующим, как утверждают в организации, экологически чистым, фермерским товаром.

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