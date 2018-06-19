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Крымский мост открыл интернет-магазин с сувениркой

Сегодня, 13:35

Открытие Крымского моста вызвало огромный ажиотаж. Из этого события решили извлечь выгоду.

Дело в том, что Крымский мост стал самым ожидаемым событием года в стране. Поэтому было принято решение открыть интернет-магазин, ассортимент которого – сувенирная продукция. Данный магазин с сувениркой является официальным, а вырученные средства от продажи товара будут направлены на развитие музеев.

Как сообщил председатель компании «Стройгазмонтаж» Ротенберг, средства пойдут на хранение сотен тысяч артефактов, которые обнаружили в зоне строительства Крымского моста. Также часть денег направят на организацию выставок.

Сейчас люди, ответственные за выпуск сувениров, думают о смене стратегии распространения. Ранее сувениры выпускали в лимитированном тираже, поскольку они не была рассчитаны на большое количество покупателей.

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