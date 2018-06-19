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Соцсети шокировало развлечение двух акул с беззащитными туристами

Сегодня, 13:14

Хищники проплыли в метре от уже потерявших надежду спастись людей.

В сети набирает популярность видео, снятое на одном из морских курортов. На опубликованных кадрах запечатлено «развлечение» двух акул, которых непонятным образом «занесло» на прибрежную территорию. Морские хищники «поиграли» с беззащитными туристами, которые плавали в нескольких десятках метров от пляжа.

На видео отчётливо видно, как два огромных хищника совершенно безразлично проплыли с обеих сторон от пытающихся выбраться из воды людей. На удивление очевидцев и самих чудом спасшихся туристов заблудившиеся акулы спешно удалились в море, проигнорировав свой потенциальный обед. Соцсети данный ролик глубоко шокировал. Пользователи недоумевали, что позволило уберечь себя от гибели двум людям, которые, казалось бы, обречены на смерть.

Ранее мы писали, что в США гигантская акула-каннибал за секунду проглотила сородича. Свидетелями данного события стали члены группы океанологов, которая как раз исследовала поведение хищников.

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