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Девочка-богатырь»: В Приморье родился младенец весом почти шесть кг

Сегодня, 13:25

Малышка по своим показателям развития не уступает двухмесячным детям.

Младенец весом почти шесть кг родился в Приморье. «Девочка-богатырь» появилась на свет накануне в родильном доме № 1 Владивостока. Счастливой мамой стала 35-летняя местная жительница. Женщина рожает уже в третий раз, однако столь крупных малышей у неё ещё не было. Она, как и ребёнок, чувствует себя хорошо.

Точный вес малышки составляет пять килограммов и 580 граммов. Рост девочки – 61 см. Врачи подчёркивают, что эти показатели в значительной степени превышают средние данные, с которыми на свет появляются новорожденные. По словам специалистов, девочка в данный момент по уровню своего физического развития ни в чём не уступает двухмесячным малышам.

Ранее мы писали, что в Набережных Челнах на свет появились тройняшки. Подобного рода событие происходит в регионе не часто. Родители назвали двух девочек Любовь и Надежда, а мальчика – Игнат.

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