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В Иркутске активист Навального пойдёт под суд за жёлтую утку

Сегодня, 12:56

Судебные преследования сторонников оппозиционера продолжаются. Впрочем, они носят лишь административный характер и наказания не очень строги.

В Иркутске пойдёт под суд за жёлтую утку Захар Сарапулов. Он является активистом штаба Навального в этом городе. Активист Навального получил обвинение в том, что повторно нарушил правила проведения мероприятий, относящихся к публичным. Это произошло 1 мая.

На акции, организованной «Чёрным квадратом» (так называется в Иркутске одно из творческих пространств), активист появился с игрушкой, изображающей жёлтую утку.

По мнению заявителя, возбудившего дело, тем самым тем была поднята социально-политическая тематика на культурном мероприятии.

Стороннику Навального это может стоить ограничения в свободе. Впрочем, не долгое, не дольше, чем на 30 дней. Или штраф. Тут размер серьёзнее и может достигнуть 300 тыс. рублей.

Также не исключается и труд в пользу государства на протяжении 200 часов. Вердикт вынесет Фемида.

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