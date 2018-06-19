В Башкирии распространяется безработица

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Хотя средняя зарплата в Башкирии выросла в несколько раз, в республике по-прежнему сохраняется большое количество безработных.

Численность рабочих в республике составляет 1 957,7 тыс. человек, а средняя заработная плата 31 тысяча рублей. В Министерстве охраны труда рассказали, что на данный момент насчитывается 106 тысяч людей без работы. Если считать в процентах, то это 5,4% от всего рабочего населения. В международной организации трудоустройства рассказали, что безработица в Башкирии распространяется быстрыми темпами. Подчеркивается, что в центре занятости зарегистрировано всего 1% безработных. Некоторые компании направляют людей без работы на обучение с целью повышения квалификации.