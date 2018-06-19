VistaNews.ru


В Башкирии распространяется безработица

Сегодня, 13:13

Хотя средняя зарплата в Башкирии выросла в несколько раз, в республике по-прежнему сохраняется большое количество безработных.

Численность рабочих в республике составляет 1 957,7 тыс. человек, а средняя заработная плата 31 тысяча рублей. В Министерстве охраны труда рассказали, что на данный момент насчитывается 106 тысяч людей без работы. Если считать в процентах, то это 5,4% от всего рабочего населения. В международной организации трудоустройства рассказали, что безработица в Башкирии распространяется быстрыми темпами. Подчеркивается, что в центре занятости зарегистрировано всего 1% безработных. Некоторые компании направляют людей без работы на обучение с целью повышения квалификации.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Главе Башкирии не стыдно за уровень зарплат в республике

В Башкирии работник остался без двух пальцев из-за конвейера

Омичам с начала года подняли зарплаты

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем