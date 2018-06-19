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Навальный объявил об акции против пенсионной реформы в 20 городах

Сегодня, 12:33

С предложением о необходимости таковой выступило правительство РФ. Если это случится, возраст выхода мужчин на пенсию будет повышен до 65 лет, а женщин – до 63.

Алексей Навальный объявил о проведении в 20 городах акций против пенсионной реформы. Они планируются в городах, где не проходят матчи ЧМ-2018. Заявки на акции протеста, с его слов, уже поданы.

Сам Навальный называет протест против пенсионной реформы «общенародным и общенациональным». Оппозиционер призвал к участию в акции всех граждан, в не зависимости от возраста или политических убеждений. Её проведение намечено на 1 июля.

Не отстают от оппозиционера и левые силы. Правда, они рассчитывают провести акцию в Москве 4 июля. Местом её проведения предполагается площадь Революции. Поддерживает ли эту акцию Навальный, пока не известно.

Петиция против того, чтобы в России увеличивался пенсионный возраст, подписана уже более полутора миллионами граждан.

Последствия внедрения пенсионной реформы просчитывают специалисты. В частности, в Омской области мужчины смогут попользоваться «обеспеченной старостью» лишь две недели. После этого они, согласно статистике, умрут.

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