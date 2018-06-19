В Омской области мужчины проживут на пенсии лишь две недели

Сегодня, 11:07

В России продолжаются попытки проведения пенсионной реформы. Специалисты уже занялись подсчётом её результатов по сценарию, предлагаемому правительством РФ. Они ужасают.

В частности, в Омской области после её внедрения мужчины смогут провести на пенсии, в среднем, лишь две недели. Таков печальный итог статистических подсчётов, проведённых в регионе.

Согласно предложениям правительства, мужчины станут выходить на заслуженный отдых уже не в 60, а в 65 лет. Специалисты сразу обратили внимание, в Омской области у средней продолжительности жизни мужчины показатель - 65,04 года.

Размеры взносов в пенсионный фонд весьма велики. Где деньги, Зин, вопрошал ещё Высоцкий. Будь он жив, возможно, задался бы и вопросом, стоит ли горбатиться всю жизнь ради двухнедельного «счастья».

Но и оно ожидает не всех. В частности, у тех, кто проживают в Омской области на территории сёл и деревень, средний показатель продолжительности жизни – 63,26 года. Воистину, вышел на заслуженную пенсию – не дожив. В таком случае приходится возвратиться, как говорят эксперты, к первоначальному вопросу. Где будут его деньги, Зин.