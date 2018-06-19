VistaNews.ru


В Омской области мужчины проживут на пенсии лишь две недели

Сегодня, 11:07

В России продолжаются попытки проведения пенсионной реформы. Специалисты уже занялись подсчётом её результатов по сценарию, предлагаемому правительством РФ. Они ужасают.

В частности, в Омской области после её внедрения мужчины смогут провести на пенсии, в среднем, лишь две недели. Таков печальный итог статистических подсчётов, проведённых в регионе.

Согласно предложениям правительства, мужчины станут выходить на заслуженный отдых уже не в 60, а в 65 лет. Специалисты сразу обратили внимание, в Омской области у средней продолжительности жизни мужчины показатель - 65,04 года.

Размеры взносов в пенсионный фонд весьма велики. Где деньги, Зин, вопрошал ещё Высоцкий. Будь он жив, возможно, задался бы и вопросом, стоит ли горбатиться всю жизнь ради двухнедельного «счастья».

Но и оно ожидает не всех. В частности, у тех, кто проживают в Омской области на территории сёл и деревень, средний показатель продолжительности жизни – 63,26 года. Воистину, вышел на заслуженную пенсию – не дожив. В таком случае приходится возвратиться, как говорят эксперты, к первоначальному вопросу. Где будут его деньги, Зин.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Навальный объявил об акции против пенсионной реформы в 20 городах

В Омской области в сельском туалете нашли труп мужчины

В Омске назвали причины плохих областных дорог

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем