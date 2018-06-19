В Воронеже открыли школу для родителей недоношенных детей

Сегодня, 10:45

При перинатальном центре неопытных мам и пап обучат тонкостям обращения с грудничками.

Медицинские работники и психологи решили помочь молодым и неопытным родителям в воспитании младенцев. Особый уход должен быть предоставлен рожденным ранее срока детям. Для этого в Воронеже открыли специальную школу для родителей недоношенных детей. Среди основных умений и знаний слушатели приобретут ценный опыт воспитания и медухода за детьми. Открытие образовательного центра приурочили к 7-летию работы Перинатального центра.

Торжественную церемонию провела депутат Воронежской облдумы, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова. Она подчеркнула, что подобные занятия специалистов не дадут возможности родителям быть брошенными на произвол судьбы с детьми, родившимися раньше указанного срока. Присутствующие гости с радость констатировали важность и уникальность этих курсов для неопытных мам и пап.