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«Нет прописки»: В Екатеринбурге мужчине отказали в важной операции

Сегодня, 10:33

Пострадавший поранился и у него буквально начала гнить нога. Он пошёл в больницу, где хирурги решили не оказывать медицинскую помощь.

Как рассказал сам Юрий, именно ему отказали в операции, вызывать скорую помощь ему было стыдно, так как «вроде не умирал», но состояние было очень плохое. В итоге он решил поехать в ближайшую больницу номер 3 в Екатеринбурге. Он попробовал записаться к хирургу, чтобы тот помог ему, но Юрию в важной операции отказали.

В больнице заявили, что у него «нет прописки», а поэтому проблемы со здоровьем мужчины – не забота екатеринбургских медиков. Стоит отметить, что Юрий приехал в город из Первоуральска. В Екатеринбурге он работает и живёт.

В итоге, больному удалось записаться на операцию в другую больницу. В этом ему помог знакомый, который там работает.

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