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В одной из воронежских школ завучи получают «золотые зарплаты»

Сегодня, 09:36

Заоблачные зарплаты педагогов развеяли мнение, что бюджетники живут плохо.

После получения жалоб от педагогов Воронежа специалисты сайта «Блокнот Воронеж» решили разобраться в ситуации. После проведения расследования они установили, что в заработных платах учителей города существует резкая разница, которая касается в основном руководящий состав средних учебных заведений, которые находятся в муниципальном подчинении.

Выяснилось, что в некоторых школах уровень зарплат завучей в два раза превышает директорскую. Согласно данным, которые были взяты по прошлому году с сайта мэрии Воронежа, видно, что перекос в уровне зарплат существует, а его причина не установлена. Особенно четко это видно по доходам директора и завуча средней школы № 19.

Хотя такая ситуация складывается не во всех учебных заведениях. В большинстве из них все же значительно больше получает директор.

В городском управлении образования рассказали, что такая ситуация вполне нормальна, особенно для тех специалистов, которые имеют разницу в педагогическом звании и стаже. В школах, где должность директора занимает молодой специалист, а завуча – более опытный, и получается такой перекос.

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