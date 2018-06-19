VistaNews.ru


В Ростове полицейский удивил гостей ЧМ-2018 навыками «чеканки» мяча

Сегодня, 09:14

Иностранные болельщики сопроводили небольшое уличное представление аплодисментами.

В Ростове накануне произошёл забавный эпизод с участием сотрудника полиции. Патрульный полицейский наглядно продемонстрировал, что правоохранители в России также не далеки от футбола и способны показать мастерство жонглирования кожаной сферой не хуже, чем профессиональные спортсмены. На глазах у восторженной публики мужчина в полицейской форме посреди улицы принялся набивать футбольный снаряд.

Навыками «чеканки» мяча полицейский немало удивил гостей ЧМ-2018, которые наблюдали за действиями стража порядка с широко раскрытыми глазами. Некоторые из них снимали данное мини-представление на камеру. Запись позже появилась в сети. Сам же герой данной истории, набив мяч порядка 30 раз, скромно удалился и продолжил исполнять обязанности по охране общественного порядка. Восхищённые увиденным иностранные туристы сопроводили его оглушительными овациями.

Ранее мы писали, что приехавшие на ЧМ-2018 фанаты рвутся в Крым. Болельщики из разных стран хотят воочию увидеть красоты региона.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве полицейский застрелил подозреваемого в краже

Таксиста в Барнауле обманул лже-полицейский

В Давосе машина из кортежа Трампа сбила полицейского

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем