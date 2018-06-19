В Ростове полицейский удивил гостей ЧМ-2018 навыками «чеканки» мяча

Сегодня, 09:14

Иностранные болельщики сопроводили небольшое уличное представление аплодисментами.

В Ростове накануне произошёл забавный эпизод с участием сотрудника полиции. Патрульный полицейский наглядно продемонстрировал, что правоохранители в России также не далеки от футбола и способны показать мастерство жонглирования кожаной сферой не хуже, чем профессиональные спортсмены. На глазах у восторженной публики мужчина в полицейской форме посреди улицы принялся набивать футбольный снаряд.

Навыками «чеканки» мяча полицейский немало удивил гостей ЧМ-2018, которые наблюдали за действиями стража порядка с широко раскрытыми глазами. Некоторые из них снимали данное мини-представление на камеру. Запись позже появилась в сети. Сам же герой данной истории, набив мяч порядка 30 раз, скромно удалился и продолжил исполнять обязанности по охране общественного порядка. Восхищённые увиденным иностранные туристы сопроводили его оглушительными овациями.

Ранее мы писали, что приехавшие на ЧМ-2018 фанаты рвутся в Крым. Болельщики из разных стран хотят воочию увидеть красоты региона.