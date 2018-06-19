VistaNews.ru


В Воронеже для молодых мамочек и девушек предложили «кайфовую работу»

Сегодня, 09:03

Работодатель предлагает целой категории граждан поработать в офисе на хороших условиях.

В Воронеже, как и в любом другом городе, очень много различных объявлений на столбах, автобусных остановках и фасадах здания. Чтобы выделиться из монотонных наклеенных бумажек, рекламщикам и авторам текста приходится придумывать различные уловки, чтобы прохожий обращал внимание именно на его бумагу.

Так, местный житель по имени Евгений увидел объявление, на котором некий Владимир предлагал «кайфовую работу». В его тексте указывалось, что она подойдёт для молодых мамочек, девушек, студенток, папочек и парней. Авторы предложили людям поработать в «кайфовом офисе» и на «кайфовых условиях», чтобы было всё чисто «по-кайфу».

Автор публикации в социальных сетях отмечает, что ему бы хотелось взглянуть на этот офис, чтобы узнать, действительно ли работодатель Владимир не врёт.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Воронеже инвалиды не могут попасть в муниципальные здания

В Воронеже «Бессмертный полк» собрал рекордное количество участников

В Воронеже двое сотрудников МВД "продавали" умерших людей

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем