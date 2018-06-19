В Воронеже для молодых мамочек и девушек предложили «кайфовую работу»

Сегодня, 09:03

Работодатель предлагает целой категории граждан поработать в офисе на хороших условиях.

В Воронеже, как и в любом другом городе, очень много различных объявлений на столбах, автобусных остановках и фасадах здания. Чтобы выделиться из монотонных наклеенных бумажек, рекламщикам и авторам текста приходится придумывать различные уловки, чтобы прохожий обращал внимание именно на его бумагу.

Так, местный житель по имени Евгений увидел объявление, на котором некий Владимир предлагал «кайфовую работу». В его тексте указывалось, что она подойдёт для молодых мамочек, девушек, студенток, папочек и парней. Авторы предложили людям поработать в «кайфовом офисе» и на «кайфовых условиях», чтобы было всё чисто «по-кайфу».

Автор публикации в социальных сетях отмечает, что ему бы хотелось взглянуть на этот офис, чтобы узнать, действительно ли работодатель Владимир не врёт.