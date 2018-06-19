VistaNews.ru


Миссис мира и жена политика Юлия Авакян: «Я рада, что мои дети растут в Армении»

Сегодня, 11:57

После гонений и преследования Бориса Авакяна он с семьей переехал в Ереван, с тех пор прошло два года. Как сложилась жизнь политика и бывшего петербуржского чиновника и его семьи в Армении, подробно рассказал портал «PeopleTalk». Напомним, Борис Авакян считается ключевой фигурой революции в Армении.

Будучи госчиновником в Санкт-Петербурге, он в свое время раскрыл схему контрабандной поставки товаров из Турции, помог разоблачить крупных высокопоставленных лиц в таможенной службе. После этого на Авкаяна начались гонения, его обвинили в уклонении от уплаты таможенных платежей и объявили в федеральный розыск. В 2016 году Авакян с супругой Юлией, «Миссис мира – 2014», уехал в Армению. Сейчас все обвинения в адрес Бориса Авакяна сняты, однако периодически те, кому это выгодно, поднимают эти лживые высказывания в адрем политика. Борис и Юлия Авакяны рассказали, что вместе работают над созданием политической партии, и в Армении нашли поддержку. «Несмотря на все проблемы и трудности, мы победили», - отмечает Борис. Пережив резкий поворот в жизни, Юлия отправилась за мужем и говорит о том, что будет с ним и поддержит любое его решение. В данное время Борис Авакян занят созданием политической партии и намерен выдвигать свою кандидатуру в Парламент Армении. Также он говорит, что намерен укреплять связи двух стран – России и Армении. Юлия Авакян подтверждает слова мужа: «Россия и Армения занимает равное место в наших сердцах, мы любим и Россию, и удивительный народ Армении, семейные ценности для которого здесь всегда на первом месте».

 

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

ЕС призвал стороны конфликта в Армении к ответственности и сдержанности

Политолог прокомментировал назначение Пашиняна премьером Армении

Главы МИД России и Армении провели встречу по поводу ситуации в Карабахе

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем