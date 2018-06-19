Миссис мира и жена политика Юлия Авакян: «Я рада, что мои дети растут в Армении»

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После гонений и преследования Бориса Авакяна он с семьей переехал в Ереван, с тех пор прошло два года. Как сложилась жизнь политика и бывшего петербуржского чиновника и его семьи в Армении, подробно рассказал портал «PeopleTalk». Напомним, Борис Авакян считается ключевой фигурой революции в Армении.

Будучи госчиновником в Санкт-Петербурге, он в свое время раскрыл схему контрабандной поставки товаров из Турции, помог разоблачить крупных высокопоставленных лиц в таможенной службе. После этого на Авкаяна начались гонения, его обвинили в уклонении от уплаты таможенных платежей и объявили в федеральный розыск. В 2016 году Авакян с супругой Юлией, «Миссис мира – 2014», уехал в Армению. Сейчас все обвинения в адрес Бориса Авакяна сняты, однако периодически те, кому это выгодно, поднимают эти лживые высказывания в адрем политика. Борис и Юлия Авакяны рассказали, что вместе работают над созданием политической партии, и в Армении нашли поддержку. «Несмотря на все проблемы и трудности, мы победили», - отмечает Борис. Пережив резкий поворот в жизни, Юлия отправилась за мужем и говорит о том, что будет с ним и поддержит любое его решение. В данное время Борис Авакян занят созданием политической партии и намерен выдвигать свою кандидатуру в Парламент Армении. Также он говорит, что намерен укреплять связи двух стран – России и Армении. Юлия Авакян подтверждает слова мужа: «Россия и Армения занимает равное место в наших сердцах, мы любим и Россию, и удивительный народ Армении, семейные ценности для которого здесь всегда на первом месте».