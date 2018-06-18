Во Владикавказе чемпион по боксу не пустил в мечеть «недоженщин-блогеров»

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Сами пострадавшие заявляют, что спортсмен сначала отчитал их, а после начал избивать, таскать и хватать за горло. Но сейчас мужчина высказал свою версию произошедшего.

Чемпион мира по боксу по версии IBO Асланбек Козаев в своём Instagram объяснил, почему не пустил «недоженщин-блогеров» в мечеть. По словам спортсмена, он даже не думал, что во Владикавказе и ближайших городах живут такие «морально изуродованные существа». Но ему пришлось увидеть таких людей, которые есть в интернете, вживую.

По словам Асланбека, он начал объяснять «недоженщинам», или как они себя называют «бабам», но они начали вести себя аморально. Девушки стали ругаться матом и предлагать показать боксёру «сиськи». После конфликта блогерши стали публиковать на своих страницах, что мол боксёра задержали и «наказали ублюдка».

По словам же Асланбека, он никого не бил, так как человеку его тренированности применять силу против слабых женщин нельзя по понятным причинам. Спортсмена никто не задерживал.

Боксёр обращается с просьбой к родителям, чтобы те следили за своими детьми, ведь могут вырасти такие блогеры. Асланбек Козаев просит родственников-мужчин «пострадавших» Малики и Карины написать ему для общения на эту тему.