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В Курской области нашли останки советских солдат времён ВОВ

Сегодня, 18:16

Также здесь нашли фрагменты самолёта ЯК-9Т, установлена личность лётчика.

В Поныровском районе Курской области члены поискового движения обнаружили останки советских солдат, покоившихся здесь со времён Великой Отечественной войны (ВОВ). В частности, у посёлка Ольхова были найдены фрагменты тел 13 солдат и офицеров Красной армии.

Поисковый отряд «Курган» осуществлял работы у села Теплое. Здесь им удалось найти останки шести бойцов. Некоторые материалы помогли идентифицировать погибших. В частности, на месте боя были найдены медальоны и личные документы. Также отмечается, что отряд «Рубеж» нашёл фрагменты самолета ЯК-9Т. Установлена личность пилота. Сейчас эксперты пытаются выяснить, кем были погибшие здесь герои. Также проводится поиск родственников бойцов.

Ранее мы писали, что фрагменты тел погибших на берегу Невы солдат времён Великой Отечественной войны нашли поисковики.

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