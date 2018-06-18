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Житель Костромы рассказал Малышевой секрет выращивания клюквы

Сегодня, 18:07

Больше всего зрителям и телеведущей понравился способ выращивания клеток и тканей растения в пробирках. Его молодой человек показал прямо на съёмочной площадке.

Житель Костромы знает о клюкве всё, поэтому на очередном выпуске шоу он выступал в качестве эксперта. На передаче говорили о многом – и о способах выращивания, и о переработке, и о уборке ягод. Молодой человек по имени Сергей рассказал Малышевой и зрителям, что в Костроме в 90-е было создано целых 7 сортов клюквы. Все они прошли регистрацию, зарегистрированы и официально признаны. Уже в ближайшее время учёные покажут новые сорта.

Сергей также рассказал и секрет работы с клюквой, но больше всего Малышеву заинтересовал способ выращивания клеток и тканей в пробирках. Этот способ показали прямо на площадке.

Житель Костромы, говоря о «Жить здорово», отметил, что он получил от шоу незабываемые впечатления и эмоции. Эта программа, по словам Сергея, даёт людям ценные советы.

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