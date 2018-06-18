Представлена «Карта доступности медпомощи» для маленьких сел

Сегодня, 17:03

Сегодня на пресс-конференции Организация народного фонда рассказала о планах внедрения фельдшерских учреждений в населенные пункты, где менее 2000 человек.

Представители фонда уверяют россиян, что это поможет решить проблемы с медицинской помощью в мелких селах. Поэтому призывают жителей этих деревень пользоваться картами и отмечать, в чем нуждается еще больница. Также ОНФ хочет знать, какие нарушения происходят там, чтобы сразу же устранять их.

Актуальность этой карты в том, что само население будет говорить о необходимости чего-либо для учреждений. Поэтому «Карта доступности медпомощи», которая представлена ОНФ для маленьких сел, может стать спасением критической ситуации с медициной в регионах.

Все делается для того, чтобы решить проблему медицинской помощи в удаленных местах. Например, в селе Семиозерье, где население всего лишь 24 человека, ближайшая больница в 87 километрах.