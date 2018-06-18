VistaNews.ru


Пресс-секретарь Медведева отожгла лезгинку на свадьбе дочери олигарха

Сегодня, 16:31

Наталья Тимакова удивила своим задором именитых гостей. На танцполе находились ее супруг Александр Будберг, Полина Дерипаска и София и Сергей Капковы.

Наталья Тимакова, пресс-секретарь Дмитрия Медведева, отожгла лезгинку на свадьбе Ирины Чигиринской, дочери знаменитого олигарха. Соответствующий ролик быстро распространился на просторах Сети. Примечательно, что госслужащая оказалась в списке именитых гостей на торжестве, куда были приглашены российские звезды.

В их списке Галкин, Басков, Лорак, Лепс и другие не менее дорогие и популярные артисты. Они развлекали друзей миллиардера, на закуски для которых было потрачено 16 миллионов рублей. Богатый Чигиринский не жалеет средств для своих детей, о чем говорит платье невесты, сделанное дизайнером за 14 миллионов рублей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Пресс-секретарь Медведева посоветовала депутату установить VPN для доступа к Telegram

Дмитрий Медведев отпраздновал переназначение в ресторане Сочи

Малахов, Лорак и Меладзе погуляли на свадьбе дочери олигарха Туганова

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Рекомендуем