Пресс-секретарь Медведева отожгла лезгинку на свадьбе дочери олигарха

Сегодня, 16:31

Наталья Тимакова удивила своим задором именитых гостей. На танцполе находились ее супруг Александр Будберг, Полина Дерипаска и София и Сергей Капковы.

Наталья Тимакова, пресс-секретарь Дмитрия Медведева, отожгла лезгинку на свадьбе Ирины Чигиринской, дочери знаменитого олигарха. Соответствующий ролик быстро распространился на просторах Сети. Примечательно, что госслужащая оказалась в списке именитых гостей на торжестве, куда были приглашены российские звезды.

В их списке Галкин, Басков, Лорак, Лепс и другие не менее дорогие и популярные артисты. Они развлекали друзей миллиардера, на закуски для которых было потрачено 16 миллионов рублей. Богатый Чигиринский не жалеет средств для своих детей, о чем говорит платье невесты, сделанное дизайнером за 14 миллионов рублей.